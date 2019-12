Verkehrschaos wegen gesperrter Gänstorbrücke: So fühlte sich der Fahrer des Pannen-Pkw

Ist das ein Vorgeschmack auf das, was kommen könnte, wenn wieder ein Schwerlasttransporter über die marode Gänstorbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm brettert?

Das dachte sich auch der Fahrer eines Pannen-Pkw, als er am Freitagabend für gute 90 Minuten auf der maroden Brücke stand und nicht mehr vor und zurück konnte. In seinem Automatik-Fahrzeug war die Elektronik komplett ausgefallen. Es stand bei Dunkelheit ohne Warnblickanlage kurz vor der Neu-Ulmer Seite.

Das defekte Fahrzeug sorgte für ein kleines Verkehrschaos an der Donau. (Foto: Michael Kroha)

Die Polizei entschied sich also, die Brücke in Fahrtrichtung Ulm nach Neu-Ulm zu sperren. Ein Streifenwagen sicherte die Zufahrt ab. Ein paar Autofahrer schien das aber nicht sonderlich zu interessieren und probierten es über die provisorischen Absperrungen hinweg und am Polizeiauto vorbei, die Brücke zu überqueren.

Als eine Polizistin sie an die Scheibe klopftend darauf aufmerksam machen möchte, sagt die ältere Dame am Steuer nur: „Ich warte schon so lange in der Kälte und es geht nichts voran.“ Darauf die Polizistin: „Wissen Sie, wie lange ich hier schon im Regen stehe? Fahren Sie zurück!“

Es herrschte Verkehrschaos in Ulm und teilweise auch in Neu-Ulm. Linienbusse wurden aufwendig am Pannen-Pkw vorbeigelenkt. Die Straßen von der Gänstorbrücke weg auf Ulmer Seite waren komplett überfüllt.

Ich wurde teilweise wüst beleidigt, musste mir einiges anhören Fahrer des Pannen-Pkw

So hatte es auch der Abschleppdienst schwer, an den Pannen-Pkw heranzukommen. Auch die Polizei hatte nach eigenen Angaben Schwierigkeiten, durch den Stau zum Fahrzeug auf der Brücke zu gelangen.

Doch es klappte dann doch - von Neu-Ulmer Seite aus. Für den Fahrer sei die Situation anfangs teilsweise sehr unangenehm gewesen, schließlich sorgte sein Fahrzeug für ein Verkehrschaos: „Ich wurde teilweise wüst beleidigt, musste mir einiges anhören“, berichtet er.

Jedoch habe es auch komplett entgegengesetzte Reaktionen gegeben. Passanten hätten versucht, ihm zu helfen, wollten wissen, was los sei. Im Fahrzeug wartend kam ihm aber dann auch der Gedanke: Wird es so sein, wenn die Gänstorbrücke doch irgendwann komplett gesperrt werden muss?

Aufgrund von erheblichen Schäden ist die Brücke derzeit auch nur bedingt befahrbar. Um zu vermeiden, dass nicht nochmal ein Schwerlasttransporter die Brücke überquert, wurden Hohen- und auch teils Breitenbegrenzungen errichtet. Die Städte tüfteln derweil an der neuen Brücke.

