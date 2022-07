Verkehrsbehinderung auf der L 1236 bei Blaustein

Der Fachdienst Straßen des Landratsamts Alb-Donau-Kreis führt als ersten Bauabschnitt von Montag, 11. Juli, ab etwa 8 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 29. Juli, auf der Landesstraße 1236 zwischen Blaustein und Herrlingen sowie Blaustein und Wippingen Bauarbeiten an der Fahrbahnentwässerung durch. Diese Arbeiten finden am Fahrbahnrand statt. Der Verkehr wird während dieser Zeit durch eine Lichtsignalanlage an der Baustelle vorbeigeleitet.

In einem zweiten Bauabschnitt, der am Montag, 15. August, beginnt, muss dann die Fahrbahn gequert werden. Hierzu ist es notwendig, dass die Landesstraße für einige Tage komplett gesperrt wird. Der Verkehr wird umgeleitet. Nähere Einzelheiten hierzu werden vorher veröffentlicht.

Diese Arbeiten seien notwendig, weil es in diesem Bereich immer wieder durch Regen- oder Schmelzwasser, das gebündelt über die Fahrbahn abfließt, zu gefährlichen Verkehrssituationen komme, heißt es aus dem Landratsamt. Die Kosten der gesamten Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf rund 85 000 Euro.

Da während der gesamten Bauzeit in diesem Bereich mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, bitten werden Ortskundige gebeten, diesen Bereich weiträumig umfahren.