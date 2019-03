Verkaufsoffener Sonntag in Ulm – das ist alles geboten

Da wird was los sein am Sonntag, 31. März: Die Geschäfte haben von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in der Blaubeurer Straße wird einiges geboten. Im Blautal-Center etwa, sind Samson, Ernie & Bert, Krümelmonster und Elmo, die Figuren aus der Sesamstraße zu Besuch.

Ab 13 Uhr bieten die Stadt kostenlose Stadtrundfahrten mit dem Spatzenbähnle. Start ist jeweils zur vollen Stunde im Bereich der Lautengassen/Ecke Hirschstraße.

Zum ersten Mal am Verkaufsoffenen Sonntag ist der Ulmer Wochenmarkt zu Gast, der frisches Obst und Gemüse anzubieten hat. Die Stände beginnen ab höhe City-Rewe und reichen um die Ecke biszum Fruchtrausch. Der angestammte Platz des Wochenmarkts ist nämlich belegt: Der Frühjahrsmarkt schlägt hier seine Zelte auf. Neben Klassikern wie Besen, Bürsten, Gewürzen und Tee gibt es auch kulinarische Spezialitäten und Haushaltswaren. Der Markt öffnet bereits um 10 Uhr am Sonntag und hat auch noch am Montag geöffnet. Auch der Genuss kommt im Schatten des Münsters nicht zu kurz, für’s leibliche Wohl ist gesorgt.

In den Ulmer Gassen geht es nicht nur um Shopping. „Traumwesen aus einer anderen Welt“ zeigen Stelzenläufer, die Circusschule Harlekin bespasst Kinder, Chris Blessing, ein jonglierender Showkünstler läuft genauso wie Tommy Reichle, ein Zauberkünstler, und ein Drehorgelspieler umher. Und die Band Afterglow rockt an vier Standorten.