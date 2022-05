Verkaufsoffener Sonntag: Das ist am Wochenende in Neu-Ulm geboten

Auf und am Petrusplatz wird am kommenden Wochenende einiges los sein. Die Stadt Neu-Ulm veranstaltet ihren traditionellen Kunsthandwerkermarkt, das Edwin-Scharff-Museum sein Museumsfest. Bei beidem lockt ein umfangreiches Programm. Zudem haben zum verkaufsoffenen Sonntag zahlreiche Geschäfte geöffnet.

Das Edwin-Scharff-Museum bietet ein umfangreiches Programm

Endlich, nach mehrjähriger Corona-Pause, wird in ihrem Museum wieder gefeiert. Leiterin Helga Gutbrod freut sich auf das kommende Wochenende. Sie sagt: „Das Museumsfest ist eine wunderbare Gelegenheit, bei uns reinzuschnuppern, sich alles anzuschauen und gern auch mitzumachen.“ Alle Ausstellungen sind bei freiem Eintritt bis 18 Uhr offen, darunter die Sonderausstellung „Jacoba van Heemskerck. Kompromisslos modern“ und die aktuelle Mitmachausstellung „Architektierisch. Bauten von Mensch und Tier“.

Zu „Jacoba von Heemkerck“ gibt es auch kurze Führungen, jeweils um 11.30 und 16 Uhr. Van Heemskerck, die von 1876 bis 1923 lebte, war eine niederländische Malerin, die in den 1910er-Jahren im Zentrum der Avantgarde-Bewegung Der Sturm stand, die von Berlin aus die Kunstwelt aufmischte.

Literarische Reisen, bei denen sich Zuhörerinnen und Zuhörer der Kunst über die Literatur annähern können, bietet der Autor und Verleger Florian L. Arnold jeweils um 14 Uhr an. Besucherinnen und Besucher können sich von den farbstarken Werken der Künstlerin van Heemskerck zu eigenen, kleinen Gedichten inspirieren lassen. Unter dem Titel „Poesie trifft Kunst“ entsteht unter Anleitung kleine Poesie, die zu den Werken gehängt werden.

Für Familien bietet die App „Actionbound“ Spannendes: Eine Schnitzeljagd für die ganze Familie durch das gesamte Edwin-Scharff-Museum. Wer selbst kreativ werden will, hat am Samstag und am Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr bei der Malwerkstatt auf dem Petrusplatz mit dem Titel „Klingende Farben und leuchtende Formen“ Gelegenheit dazu. Musikalisch umrahmt wird das Museumsfest von der Band Brekkies Inn. Das Team des inklusiven Museumscafés der Lebenshilfe Donau-Iller bietet leckere Getränke und Kuchen an.

Von Glas bis Leder: auf dem Kunsthandwerkermarkt gibt es viel zu entdecken

Für den Kunsthandwerkermarkt auf dem Petrusplatz haben sich mehr als 80 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland, Frankreich, Österreich und Tschechien angekündigt. Mundgeblasene Gläser und Figuren, hauchdünne gedrechselte Holzschalen, ungewöhnliche Kleinmöbel, Skulpturen in allen erdenklichen Materialien, Keramik und Porzellan, Lederarbeiten, Taschen und Behältnisse für jeden Zweck, Puppen zum Spielen und Sammeln, Papier gebunden, gefaltet, geknotet, bedruckt und teils zu Schmuck verarbeitet, geschmiedete Damaszenermesser, Schmuck, Hutkreationen aus Filz, Papier und Stoff, Wohnaccessoires für Puristen genauso wie für Naturliebhaber und Romantiker und noch vieles mehr verspricht die Stadt Neu-Ulm in ihrer Ankündigung.

Wochenmarkt muss verlegt werden

Diverse Vorführungen lassen zudem das Kunsthandwerk lebendig werden und bieten ein Forum für gleichermaßen professionelles wie zeitgenössisches Kunsthandwerk. Wegen des Kunsthandwerkermarkts muss allerdings der Wochenmarkt am Samstag, 7. Mai, auf den Rathausplatz und den Kirchenvorplatz Sankt Johann Baptist verlegt werden. Von 7 bis 13 Uhr haben dort die Marktstände geöffnet.

Der verkaufsoffene Sonntag am 8. Mai findet von 13 bis 18 Uhr statt. Unter anderem auf dem Rathausplatz gibt es gastronomische Angebote und ein Musik- und Aktionsprogramm.

Auf dem Johannesplatz wird die Polizei am Sonntag von 13 bis 18 Uhr mit einem Infotruck stehen. Mit im Gepäck haben die Ermittler auch einen Hubschraubersimulator für die kleinen Gäste und einen Polizeihund. Die Polizei informiert außerdem, wie man sich vor Einbrüchen und Trickbetrügern schützen kann.