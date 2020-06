Vergewaltigung an Halloween: Prozess startet im Juli

Die Tat hat die gesamte Region Ulm erschüttert. Nun kommen die mutmaßlichen Täter vor Gericht. Den fünf Angeklagten wird vorgeworfen, in der zurückliegenden Halloween-Nacht in einer Gemeinde im Illertal eine damals 14-Jährige vergewaltigt zu haben.

In Ulm waren die fünf Angeklagten in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November auf ihr späteres Opfer getroffen. Die fünf jungen Geflüchteten sollen das Mädchen dann mit in eine Unterkunft in einer Gemeinde im Illertal genommen haben. Dort soll die 14-Jährige dann mehrmals von den jungen Männern vergewaltigt worden sein. Um sie willenlos zu machen, sollen dem Opfer Drogen verabreicht worden sein.

Das Landgericht Ulm hat die Anklage, die die Staatsanwaltschaft im Februar erhoben hat, zugelassen. Am Dienstag informierte das Landgericht über den Start der Hauptverhandlung. Verhandelt wird vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm. Los geht es am 9. Juli. Nach derzeitiger Planung sind 13 Sitzungstage bis zum 9. November vorgesehen.

Wie das Landgericht außerdem mitteilt, wird sich die 1. Große Strafkammer des Landgerichts mit einer weiteren Anklage der Staatsanwaltschaft Ulm beschäftigen. Vier Angeklagten wird demnach vorgeworfen, am 2. November in Göppingen einen 39-jährigen getötet zu haben. Die Hauptverhandlung in dieser Sache wird am 29. Juni beginnen. Nach derzeitiger Planung sind 19 Sitzungstage bis zum 2. November vorgesehen.