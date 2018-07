Vergewaltiger-Urteil kippt nicht

Das Landgericht Ulm hatte nach sieben Verhandlungstagen einen 23-jährigen Angeklagten wegen Vergewaltigung zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Dieses Urteil ist vom Bundesgerichtshof bestätigt worden. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Der Angeklagte war in der Neujahrsnacht 2008/2009 beim Verlassen einer Diskothek in der Ulmer Innenstadt zufällig auf die ihm bis dahin unbekannte spätere Geschädigte getroffen, eine 18-jährige Kanadierin, die als Au-pair-Mädchen in Ulm arbeitete.

Als die junge Frau vor 6 Uhr morgens zu Fuß nach Hause gehen wollte, schloss sich ihr der Angeklagte an. Unter dem Vorwand, eine Abkürzung zu kennen, führte er sie von dem Nachhauseweg weg und schließlich in unbebautes Gebiet im Bereich des Lehrer Tals, wo er sie vergewaltigte. Die Geschädigte konnte sich schließlich losreißen und einen zufällig vorbeifahrenden Wagen anhalten. Die Fahrerin brachte die junge Frau in ein Krankenhaus. Die Geschädigte brach wegen der Tat ihren Aufenthalt in Ulm ab und kehrte in ihre Heimat nach Kanada zurück. Der Angeklagte bestritt in der Hauptverhandlung, dass es zu erheblichen "Sexualhandlungen", so die Pressemitteilung des Landgerichts, gekommen sei. Im Ermittlungsverfahren hatte er behauptet, es sei zu einverständlichen sexuellen Handlungen gekommen. Der Angeklagte hatten gegen das Urteil Revision eingelegt.