Verdi ruft zu Warnstreiks im Nahverkehr auf

Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgebern wird die Gangart verschärft. Am Dienstag, 13. Oktober, wird der öffentliche Nahverkehr in Ulm und Neu-Ulm ganztägig betroffen sein, kündigt Maria Winkler, Geschäftsführerin des ver.di Bezirk Ulm-Oberschwaben an. Ab Betriebsbeginn um 3.45 Uhr werden keine Straßenbahnen und Busse auf dem SWU-Liniennetz fahren. Damit sich die Fahrgäste frühzeitig auf das fehlende Angebot einstellen können, habe sich der Verdi-Bezirk Ulm-Oberschwaben für eine frühzeitige Ankündigung entschieden. Am Mittwoch werden ab 3.45 Uhr wieder Bahnen und Busse unterwegs sein.