Wegen des Verdachts auf einen Erdrutsch zwischen Esslingen und Plochingen war die Zugstrecke zwischen Stuttgart und Ulm kurzzeitig voll gesperrt.

Verdacht auf Hangrutsch zwischen #Esslingen und #Plochingen auf der Strecke von #Stuttgart nach #Ulm. Die Strecke ist zurzeit gesperrt, wir schauen uns das mal an. Update folgt.— Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) August 7, 2019

Nachdem die Experten der Deutschen Bahn in Oberesslingen vor Ort waren, gaben sie jedoch Entwarnung: „Es hat zwar einen Erdrutsch gegeben, aber der hat keine Auswirkungen auf unsere Schienen. Wir fahren also wieder“, so ein Sprecher der Bahn auf Nachfrage „Schwäbischen Zeitung“.