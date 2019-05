Verdacht auf Brandstiftung – Auto geht im Flammen auf

Ein Auto hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Neu-Ulm gebrannt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, gehen die Ermittler derzeit von möglicher Brandstiftung aus und bitten jetzt um Zeugenhinweise.

Demnach wurde der brennende PKW in der Luitpoldstraße in Neu-Ulm um kurz vor 5 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand das am Straßenrand geparkte Auto bereits im Vollbrand. Die Flammen schlugen dabei auch schon auf ein daneben stehendes Auto über. Auch ein weiteres angrenzendes Fahrzeug beschädigt.

Die Feuerwehr Neu-Ulm konnte den Brand schnell löschen und eine weitere Brandausdehnung verhindern. Durch das Feuer entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

Ermittlungen vor Ort aufgenommen

Die ersten Ermittlungen zur Brandursache wurden vor Ort von der Polizeiinspektion Neu-Ulm aufgenommen und in der Folge vom Kriminaldauerdienst weitergeführt. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm hat am Montagvormittag die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 um Hinweise über verdächtigte Wahrnehmungen in der zweiten Nachthälfte von Sonntag auf Montag im Bereich der Luitpoldstraße.