Veranstaltungstechniker stellt Equipement für Corona-Helfer kostenlos zur Verfügung

Das Unternehmen „Maurer Veranstaltungstechnik“ mit Sitz in Blaustein stellt sein Equipement Organisation, die aktuell im Corona-Einsatz sind, „kurzfristig, unbürokratisch und kostenlos“ zur Verfügung.

„Es ist wichtig, dass wir gemeinsam helfen und gegenseitig voneinander profitieren. Denn so können wir aus der Krise für unsere Gesellschaft eine neue Chance generieren“, wird Firmenchef Steffen Maurer in einer Pressemitteilung am Dienstag zitiert.

Zu den zur Verfügung gestellten Materialien zählen unter anderem Notbeleuchtungen, Kabel, Lautsprecher, Laptops für Registrierungen und Informationsbildschirme.

Maurer selbst sei nach eigenen Angaben ebenfalls längst von der Corona-Krise schwer getroffen: Ausstellungen werden verschoben oder ganz abgesagt, Firmenevents fallen ebenso ins Wasser wie Konzerte. „Zu groß ist die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Ob international oder regional“, heißt es in der Mitteilung weiter.