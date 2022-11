Veranstaltung in Ulm rückt das Sprachenlernen in den Fokus

Wie funktioniert Sprache? Welche kognitiven Voraussetzungen helfen beim Sprachenlernen? Mit welchen Methoden wird etwa der erlernte Wortschatz gefestigt? Diesen Fragen widmet sich das zweite Symposium der Transferreihe „neuroDidactX – Talking Future Education“ an der Universität Ulm. Veranstaltet wird das zweitätige Symposium vom ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen in Kooperation mit dem Arbeitsbereich Didaktik des Englischen der Freien Universität (FU) Berlin. Am Freitag, 18., und Samstag, 19. November, kommen dabei in Ulm Hirnforscher, Bildungswissenschaftler und Lehrkräfte ins Gespräch, heißt es in der Pressemitteilung.

Der inhaltliche Fokus der Veranstaltungsreihe liegt auf der Wechselbeziehung von kognitiven Grundlagen – zum Beispiel Arbeitsgedächtnis und kognitiver Flexibilität – aktivierenden und motivierenden Ansätzen sowie dem Sprachenlernen. Am Freitag, 18. November, blickt Professor Manfred Spitzer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III am Universitätsklinikum Ulm, in seinem Vortrag „Sprachenlernen, exekutive Funktionen und das Gehirn“ auf die Entwicklung von Sprache und die Verknüpfung mit den exekutiven Funktionen, die für zielgerichtetes Lernen von großer Bedeutung sind. Am zweiten Tag der Veranstaltungsreihe am 19. November beleuchtet Professor Markus Kötter von der Universität Siegen in seinem Vortrag „Wörter aktiv vernetzen: Wortschatzaufbau in der Fremdsprache Methoden und Techniken“, wie Wortwissen systematisch gefestigt und fremder Wortschatz möglichst effektiv vernetzt werden kann.

Für den Vortrag „Sprachenlernen, exekutive Funktionen und das Gehirn“ von Professor Manfred Spitzer am Freitag, 18. November, um 16 Uhr sind noch freie Plätze verfügbar. Der Vortrag richtet sich an alle, die mehr darüber erfahren möchten, wie das Lernen von Sprachen funktioniert. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an ndx@znl-ulm.de. Die Veranstaltung am Samstag, 19. November, richtet sich an Personen, die Fremdsprachen unterrichten sowie an Wissenschaftler und Studierende aus Neurowissenschaften, Psychologie, Pädagogik und (Fremdsprachen-)Didaktik. Hier gibt es noch wenige freie Plätze. Eine Anmeldung ist ebenfalls erforderlich.