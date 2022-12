Van Holzen spielt zum Jahresabschluss im Ulmer Roxy

Das Ulmer Roxy beschließt das Konzertjahr mit Van Holzen am Donnerstag, 29. Dezember, in der Cafébar. Los geht’s um 20 Uhr. Zum „Jahresabschluss“ kehren die drei Ulmer Musiker Florian Kiesling, Jonas Schramm und Daniel Kotitschke auf die Bühne in ihrer Heimatstadt zurück. Die Karten für das Konzert von Van Holzen kosten im Vorverkauf 23 Euro und an den Abendkasse 25 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.

„Vielleicht braucht es einen privilegierten Ort wie Ulm, der Heimatstadt des Dreiergespanns, um einen reflektierten, kritischen Blick aus der Ferne auf die Geschehnisse und Verhältnisse der Welt und Gesellschaft zu bekommen“, schreibt der Veranstalter, die Roxy gemeinnützige GmbH in ihrer Pressemitteilung. In Ulm wuchsen Florian Kiesling, Jonas Schramm und Daniel Kotitschke auf, ohne als klassisches Rock-Line-Up ausschließlich von anderer Rockmusik inspiriert zu sein. „Denn in einer diversen Welt, in der wir mehr und mehr miteinander verbunden sind und uns gleichzeitig immer weiter isolieren braucht es auch viele verschiedene Arten und Ventile, für verschiedene Menschen, mit verschiedenen Gefühlen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Van Holzen zieht die Inspiration heute vielmehr aus Pop, Rap oder Indie-Musik und generieren mit ihren Instrumenten so einen einzigartigen wie vielseitigen Sound, der abseits von vermeintlicher Genregrenzen zu überraschen weiß. Ohnehin entstehen die Songs der Band in erster Linie aus ihren persönlichen Gefühlen heraus, „die beim Blick aus besagter Privilegierung auf eine Welt voller Ungerechtigkeiten, Katastrophen und deren Herausforderungen in ihnen wachsen“.

Die Band präsentiert Songs, in der sieein Ventil für ihre stärksten Emotionen findet: Angst, Zweifel, Wut, aber immer wieder auch Hoffnung, Verständnis, Achtsamkeit, (Selbst-) Liebe, der Fokus auf das Gute und die Stärkung.

Als Support dabei sind Support: Torn Palk und Pornophon. Pornophon hat unzählige Live-Shows in der Heimatregion Ulm, aber auch darüber hinaus auf dem Buckel. Das Highlight war ein Silvester-Gig im legendären Trillians in Newcastle. Dorthin die Band eingeladen von der UK-Punklegende Crashed Out. Das Trust Magazin urteilt über die Musik: „Ruppig-kraftvoller, nervös unruhiger Post-Hardcore-Punk“.

Für Torn Palk hat nach vier Alben seit 2017 die Reiseaus Berlin gerade erst begonnen. Die vier Tornys rollen durch diverse musikalische Landschaften, ohne die Schönheit und das Chaos um sie herum aus den Augen zu verlieren. Im Geiste des Krautrocks vereint Torn Palk, was sich normalerweise nicht vereinen lässt. Post-Punk mit Ambient, Grunge mit Psychedelic und Noise mit Stille.