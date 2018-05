Urteil: neun Monate ohne Bewährung für 24-Jährigen

Neun Monate Haft ohne Bewährung ist das Urteil des Landgerichts Ulm für einen 24-Jährigen mit Wohnsitz in Blaubeuren, dem unter anderem versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen worden war. Das Verfahren zu gleich zwei Taten stand unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Angeklagte wurde zum einen beschuldigt, eine 59-Jährige mit dem Messer attackiert zu haben. In einem weiteren Fall soll er eine Angestellte in einer Ulmer Spielbank bedroht und angegriffen sowie Geld entwendet haben (wir berichteten).

Laut Staatsanwalt Oliver Chama wurde der 24-Jährige bei der Urteilsverkündung am Mittwoch wegen des Messerangriffs verurteilt. „Er ist allerdings nicht schuldfähig“, so Chama. Deswegen wurde wegen „vermuteter Gefährlichkeit“ die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Für „vermindert schuldfähig“ befand ihn das Gericht für den zweiten Fall. Deswegen wurden die neun Monate ohne Bewährung ausgesprochen, so der Staatsanwalt.

„Es ist ein bitterer Ausgang“, meint Rechtsanwalt und Verteidiger Detlef Kröger im Gespräch mit dieser Zeitung. Er habe gleich nach Ausspruch des Urteils im Gerichtssaal Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt. Kröger bemängelt vor allem, dass viele Ungereimtheiten vorgebracht aber nicht zum Freispruch seines Mandanten geführt haben. Es habe nur die belastende Aussage des Angeklagten vor der Ermittlungsrichterin gegeben, die jedoch im Widerspruch mit tatsächlichen Tathergängen stehe. Hinzu komme, dass der Sachverständige bei dem 24-Jährigen von einem Entwicklungsstand eines Sechs- bis Siebenjährigen ausgehe. Weiterhin sei keine DNA vom Angeklagten am Opfer gefunden worden. Dabei haben laut Kröger die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass es zwischen Täter und Opfer einen Kampf am Boden gegeben hat. Die Strafkammer, so Kröger, habe diesen Umständen keine Bedeutung zugemessen.