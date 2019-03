Urteil im Erbacher Angelsee-Prozess steht bevor: Diese Strafe fordert die Verteidigung

Nun hat das Schwurgericht Ulm im Fall des Angelseemordes in Erbach zu entscheiden: Der Forderung der Staatsanwaltschaft nach lebenslanger Haft für den Angeklagten mit albanischen Wurzeln aus Göppingen stehen 4,5 Jahre Gefängnis gegenüber – auf diese Dauer plädieren die beiden Verteidiger Dirk Meinicke und Rudi Mannl am Mittwochmorgen.

Eine Blutrache, wie sie immer wieder Thema der Verhandlung war, schließen sie aus. „Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse, dass es eine Blutrache war“, sagt Meinicke und ergänzt: „Es wurde versucht, bei der Verhandlung Licht ins Dunkle zu bringen. Allerdings ist es nicht gelungen, das Licht anzuknipsen.“

Über 30 Verhandlungstage vergangen

Genau in dieser Woche vor einem Jahr hat der Indizienprozess angefangen. 32 Verhandlungstage später sitzt der Angeklagte noch immer auf der Anklagebank, doch er wirkt mitgenommen. Ließen ihn in den zurückliegenden Monaten selbst Bilder des malträtierten Opfers kalt, beißt er während des Plädoyers seiner Verteidiger durchweg angestrengt auf die Zähne, starrt nach vorne oder auf den Boden. Dabei holen Meinicke und Mannl weit aus und entkräften die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Indiz für Indiz. Die von Oberstaatsanwalt Christof Lehr vorgetragene Version des Tathergangs und des Zusammenhangs des Angeklagten mit dem Fund der Leiche des 19-Jährigen am Erbacher Rösslesee sei eben nur eine Alternative der Geschichte, „eine Möglichkeit von vielen“.

Zwar habe der Angeklagte eingeräumt, den noch immer untergetauchten Don abgeholt zu haben, mit ihm zusammen am See gewesen zu sein und auch das Malervlies, Folie und Handschuhe in zwei Baumärkten gekauft zu haben, aber belastende Beweise, dass er das Opfer tatsächlich selbst umgebracht hat, gebe es nicht, sagt die Verteidigung.

In einem der aufwendigsten Ulmer Gerichtsverfahren der vergangenen Jahre hat der Endspurt begonnen: der Mord am Erbacher Anglersee. (Foto: Andreas Berndt)

Dass seine Google-Standortdaten exakt am Mittag des Tattages endeten und erst drei Tage später wieder aufgezeichnet wurden, sei eine Panne des US-Unternehmens. Dass der See, in dem die Leiche gefunden wurde, der einzig trübe in diesem Bereich ist, sei unerheblich, schließlich sei die Leiche derart eingepackt gewesen, dass sie eh nie mehr auftauchen hätte sollen. Das rote Handtuch, das gefunden wurde, sei zwar aus dem Haushalt des Angeklagten, aber „jeder Angler hat ein Handtuch“, so Mannl.

Späte Einsicht

Warum sich der Angeklagte, der behauptet, am Tatabend in Göppingen gewesen zu sein, kein Alibi verschafft hatte? Er sei im Gegensatz zum „Phantom“ Don, dem aus der Sicht der Verteidigung eigentlichen Täter, kein Profi und habe nachdem er diesem sein Auto für den vermeintlichen Drogendeal am See überlassen hatte, erst realisiert, dass womöglich mehr als ein Deal passieren könnte. Während DNA-Spuren eines unbekannten Dritten am Opfer nachgewiesen wurden, gebe es keine Hinweise auf Spuren des Angeklagten.

Die vom Angeklagten gekaufte Plane sei zum Verpacken der Drogen bestimmt gewesen, der fast 20 Kilogramm schwere Betonsturz zum Beschweren einer Abdeckung. Das zweite eingekaufte Paar Handschuhe sei nicht für den Angeklagten selbst vorgesehen gewesen, sondern vielmehr für das spätere Opfer. Schließlich hätte es ja zusammen mit Don die Drogen beim See ein- oder ausbuddeln müssen.

Dass Don ausgerechnet den 19-Jährigen auserkoren und sich dessen Vertrauen erschlichen habe, sei weniger wegen der vermeintlichen Blutrache gewesen, sondern vielmehr, um gemeinsam Drogengeschäfte abzuwickeln. So hätte beispielsweise ein Streit der beiden Männer zum Mord führen können. Die Annahme einer Blutrache sei weitestgehend auf Behauptungen des Onkels des Opfers zurückzuführen. Die Verteidigung betont, dass beim Plädoyers des Oberstaatsanwalts die Indizienkette mehrfach gebrochen worden sei und viele Indizien interpretiert oder schlichtweg bei der Argumentation weggelassen wurden.

Der Angeklagte habe gestanden, das Auto zur Verfügung gestellt, Verpackungsmaterialien gekauft und Don den See in Erbach gezeigt zu haben – jedoch nicht den Mord begangen zu haben. Die Verteidigung plädiert daher auf Beihilfe zum Totschlag. Das angemessene Strafmaß liegt aus ihrer Sicht bei vier Jahren und sechs Monaten Haft.