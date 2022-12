Urban Priol blickt aufs Jahr 2022 zurück

Nach zweimaliger Verschiebung im Jahr 2021 kommt der Kabarettist Urban Priol nun wieder nach Ulm. „Tilt! – Jahresrückblick 2022“ heißt das Programm, in dem Priol (Foto: Axel Hess) am Donnerstag, 8. Dezember, 20 Uhr, im CCU Ulm (Einsteinsaal) das zu Ende gehenden Jahr Revue passieren lässt. Lustvoll seziert er die gesellschaftspolitischen Ereignisse, stellt wahnwitzige Verknüpfungen her und deckt verblüffende Hintergründe auf. Ob er über Innen- oder Außenpolitik sinniert, mit seinem Fußballclub fiebert oder sich kopfschüttelnd über die Auswüchse des Kapitalismus wundert – kaum ein relevantes Thema bleibt unberührt. Gekaufte Tickets der abgesagten Veranstaltung am 22. Januar 2021 und 2. Dezember 2021 behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Karten zu kaufen gibt es unber anderem über die Internetseiten www.livekonzepte, www.eventim.de, www.reservix.de, im Roxy, im Ulmer Service Center Neu-Mitte oder über die Hotline 0731 / 20641150.