Unwetter setzt Alb-Donau-Kreis unter Wasser

Ein heftiges Gewitter ist am Mittwochabend über den Alb-Donau-Kreis hinweg gezogen. Vielerorts blitzte und donnerte es. Besonders schwer betroffen vom Unwetter war die Region um Dornstadt und Beimerstetten. Zahlreiche Straßen waren nach den Regenschauern überflutet. Die Feuerwehr war quasi im Dauereinsatz. In der Nähe von Beimerstetten meldete die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter einen Blitzeinschlag. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen.

Aber auch die Laichinger Feuerwehr musste ausrücken. „Es gab einen Einsatz in Suppingen“, berichtet Laichingens Feuerwehrkommandant Gerhard Kölle. Dort sei ein Keller 15 Zentimeter hoch unter Wasser gestanden.

Ein schweres Unwetter ist über die Gemeinde Ostrach (Landkreis Sigmaringen) hinweg gezogen.

Deutlich mehr zu tun hatten die Kollegen der Feuerwehr in Dornstadt: Mehr als 40 Einsätze mit rund 80 Feuerwehrleuten waren es nach Angaben des Dornstadter Kommandanten Achim Lang. Bei den meisten Einsätzen sei ebenfalls Wasser im Keller gewesen. Hauseigentümer hätten berichtet, dass sie Ähnliches zum letzten Mal vor mehr als 40 Jahren erlebt haben. Die Regenrohre hätten die Wassermengen vom Dach nicht mehr ableiten können, so die betroffenen Bewohner.

Blätter verstopften die Siebe zu den Abwasserkanälen, Straßen wurden überflutet. Erst als Feuerwehrleute die Gulli-Deckel unter Wasser finden konnten und diese öffneten, lief das Regenwasser in einem gurgelndem Strudel ab. In der Sporthalle am Bürgersaal in Dornstadt stand das Wasser ebenfalls mehrere Zentimeter hoch. Auch Nebenräume waren betroffen. Auch hier mussten die Feuerwehrleute ran. Wie hoch der Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Mehr entdecken: Ostracher greifen nach Hagel zu Schneeschaufeln

Die Landstraße zwischen Beimerstetten und Dornstadt war wegen umgeknickter Bäume teilweise blockiert. Die Feuerwehr Beimerstetten musste die Bäume beseitigen. Die Polizei regelte den Verkehr. In der Dornstadter Ortsmitte wurden Dachziegel von einem Gebäude gerissen und zerplatzten auf der Straße. Menschen oder Autos wurden nach Angaben der Feuerwehr Dornstadt dabei zum Glück nicht beschädigt.

Das bestätigte auch Wolfgang Jürgens, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. „Vier Anrufe sind bei uns wegen des Unwetters eingegangen“, sagte er. Davon jeweils einer aus dem Raum Biberach, Riedlingen, Ulm und Beimerstetten. Bis auf Beimerstetten sei immer der Keller voll mit Wasser gewesen. In Beimerstetten ging es nach Angaben des Sprechers um Bäume auf den Straßen. „Verletzte oder größere Schäden sind uns bislang nicht bekannt“, ergänzte der Polizeisprecher.

Mehr entdecken: Unwetter führt zu Unfällen und einem Brand

Die Deutsche Bahn meldete am Mittwochabend gegen 21.14 Uhr über den Kurznachrichtendienst Twitter einen Blitzeinschlag bei Beimerstetten. Es kam zu Signalstörungen entlang der Bahnstrecke. Züge mussten kurzzeitig in den Bahnhöfen warten, ehe sie langsam weiterfahren konnten. Noch am Donnerstagmorgen sei nach Angaben der Bahn mit Verspätungen zu rechnen gewesen, bis sich der Betriebsablauf wieder stabilisiert hat.

Ein Gewitter, wie man es in Ostrach seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat, verwandelte den Ort gestern Abend innerhalb weniger Minuten in eine Winterlandschaft. Das Unwetter brachte starken Hagel mit und kam aus nordwestlicher Richtung - vor Hagel hat man in der Region rund um das Ostrachtal besondere Angst. Dass diese Sorge berechtigt ist, zeigt das krasse Beispiel eines Gemüsebauers. Durch den enormen Hagelschaden ist seine Existenz bedroht.

Aktuelle Unwetter-Gefahren