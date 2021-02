Seit wenigen Tagen unterstützt die Bundeswehr auch in Ulm Alten- und Pflegeheime bei den Corona-Schnelltests. Wie die Stadt mitteilte, hätten acht Ulmer Einrichtungen einen entsprechenden Bedarf angemeldet. Die zwei Soldatinnen und neun Soldaten, in der Mehrzahl vom Heeresmusikkorps Ulm, helfen dabei, Mitarbeiter und Besucher der Heime mit Schnelltests auf das Coronavirus zu untersuchen. Ulm ist nicht die einzige Stadt, die Unterstützung durch die Bundeswehr angefordert und erhalten hat. Auch andernorts in Baden-Württemberg werden – zunächst für die Dauer von drei Wochen – Pflegeeinrichtungen unterstützt. Bundesweit sind derzeit rund 15 000 Frauen und Männer der Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe tätig, meist bei der Kontaktnachverfolgung in Gesundheitsämtern oder in Impfzentren. Auch die Stadt Ulm wird seit Anfang November bei der Kontaktnachverfolgung von der Bundeswehr unterstützt. Landkreisen und Kommunen entstehen keine Zusatzkosten, wenn sie im Kampf gegen Corona die Hilfe der Bundeswehr in Anspruch nehmen. Eine entsprechende Regelung hatte am Mittwoch das Bundeskabinett beschlossen.