Unternehmens-Kontakte für die Fachkräfte für morgen

Von A wie „Allianz“ bis Z wie „Zeb Consulting“ – 45 Firmen aus dem In- und Ausland sind beim WiMa-Kongress am Samstag, 19. November, von 10 bis Uhr an der Universität Ulm vertreten. Laut Ankündigung der Uni-Pressestelle präsentiert sich die Unternehmens-Kontaktbörse mit Bewerbungsgesprächen, Fachvorträgen und Unternehmensständen für Studierende aus dem mathematischen, technischen und wirtschaftlichen Bereich.

In mehreren Vortragsblöcken stellen Forschende sowie Firmenvertreterinnen und -vertreter aktuelle Entwicklungen und Anwendungsbeispiele aus der Praxis vor. Die Bandbreite der Themen reicht von „Moleküle und Mathematik“ über „Risikoverteilung zwischen Generationen in Pensionsfonds“ bis hin zu „Relative Performance Information: Wie sozialer Vergleich die Lernleistung beeinflusst“.

Beim Abschluss der Veranstaltung, dem so genannten Homecoming Day lassen Studierende, Mitglieder von SuP, Fakultätsangehörige sowie Vertreter der teilnehmenden Firmen den Tag ab 18 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen und einer anschließenden Party ausklingen. Die Teilnahme am WiMa-Kongress sowie an allen Vorträgen ist kostenlos.