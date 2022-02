Unterkünfte für Frauen und Kinder aus der Ukraine gesucht

So können Sie in der Region helfen: Wie die ehemalige Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis am Sonntag mitgeteilt hat, sei eine Gruppe von Ulmerinnen und Ulmern aktiv geworden, um Betroffenen des Krieges zu helfen – und zwar indem diese mit einem Bus an die slowakische Grenze zur Ukraine fahren.

Dort sollen Sachspenden verteilt werden. „In der Ukraine wird viel gebraucht, von Kleidung über Hygieneartikel bis hin zu Medikamenten.“

Der Bus fährt am Dienstagnachmittag los. Die Sachspenden können an diesem Montag von 16 bis 19 Uhr und am Dienstag von 9 bis 12 Uhr auf dem Münsterplatz abgegeben werden. Diese Sachspenden werden gebraucht: Kleidung, Kinderkleidung, Windeln, Feuchttücher, Duschseife/Shampoo, Hygieneartikel, Handtücher, Schlafsäcke/Fleecedecken, Rucksäcke, Batterien/Powerbänke, Lebensmittelkonserven, Lebensmittel verpackt, Süßigkeiten und Wasserflaschen.

Außerdem sollen Menschen mit dem Bus in Sicherheit gebracht werden. Deshalb bitten die Helfer in Ulm und Umgebung um Unterkünfte „für zirka 50 Frauen und Kinder“. Wer eine Unterkunft anbieten kann, kann sich melden unter 0172 7318836.