Unter meinem Bett kommen ins Roxy – Konzert für die ganze Familie

Ein Kinder- und Familienkonzert gibt es am Sonntag, 16. Oktober, um 15 Uhr in der Werkhalle des Roxy Ulm. Unter meinem Bett ist der Name der Band, die die Kinder und Erwachsenen unterhalten und zum Mitsingen animieren möchte. In diesem Projekt versammeln sich deutsche Singer-Songwriter und -writerinnen, um in unterschiedlichen Stilen in mal witzigen, mal nachdenklichen und Texten mitten aus dem Alltag moderner Familien zu erzählen. In Ulm sind Sven van Thom, Martha Wilking, Francesco Wilking, Pauken & Planeten, Deniz Jaspersen sowie Ove und Larissa Pesch mit dabei. Die Moderation liegt in den Händen von Bernd Begemann und Belinda. Tickets gibt es für 29 Euro an der Kasse, im Vorverkauf für 26,30 Euro. Kinder von drei bis elf Jahren zahlen 20 Euro. Empfindlichen Kindern wird das Tragen eines Kapselgehörschutzes empfohlen. Foto: Sven Hoppmann