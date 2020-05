Unklarer Unfallhergang

Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Ulm ereignet hat. Wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, war tags zuvor gegen 13 Uhr ein 78-jähriger Mann von der Wagnerstraße in die Elisabethenstraße eingebogen. Von links kam ein 64-jähriger Autofahrer. Beide Fahrzeuge der Marke Mercedes stießen zusammen, wodurch ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. Der Hergang ist noch unklar, weil die Beteiligten bezüglich der Farbe der jeweiligen Ampel unterschiedliche Angaben machten. Die Polizei bittet deshalb unter der Telefonnummer 0731/188-3812 um Zeugenhinweise. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, weil zunächst die Mitteilung kam, dass eine Person eingeklemmt sei. Tatsächlich traf dies nicht zu, die Personen waren unverletzt.