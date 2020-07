Uniklinik warnt: „Pandemie ist noch nicht überstanden“

Die Coronavirus-Pandemie hat das Universitätsklinikum Ulm und die gesamte Region „vor nie dagewesene Herausforderungen“ gestellt. Bisher sei diese vergleichsweise milde verlaufen. Was nicht so bleiben muss, so die Uniklinik, die am Donnerstag ein Zwischenfazit der Pandemie gezogen hat.

„Die Ulmer Universitätsmedizin hat in den letzten Monaten einen entscheidenden Beitrag bei der Versorgung von Covid-19-Patienten in der Stadt und der Region geleistet“, so der Vorstandsvorsitzende der Uniklinik Professor Udo X. Kaisers.

Situation war „schwer kalkulierbar“

In den ersten Wochen der Krise seien Engpässe im Gesundheitssystem deutschlandweit wahrnehmbar gewesen. Das betraf die Vorhaltung von medizinischen Materialien und Geräten auf der einen, aber auch die Verfügbarkeit und Koordination von Fachpersonal auf der anderen Seite.

Diese „schwer kalkulierbare Situation“ sei auch für das Universitätsklinikum Ulm eine herausfordernde Aufgabe gewesen, die die Mitarbeiter jedoch mit „unermüdlichem Einsatz“ bewältigt hätten und noch immer bewältigten, so Kaisers.

Sollten die Fallzahlen in der Region wieder steigen, sei das Universitätsklinikum Ulm in der Lage, „umgehend zu reagieren“ und seine Kapazitäten in kürzester Zeit zu erhöhen – von Personal über Testungsmaterialien bis zu Behandlungskapazitäten. Für diese anhaltende Reaktionsbereitschaft würden jedoch auch künftig hohe Aufwendungen erforderlich sein.

Finanzielle Auswirkungen sind „beträchtlich“

„Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Universitätsmedizin sind beträchtlich und werden noch größer werden. Alleine können wir diese zusätzliche Belastung nicht stemmen und sind daher auf langfristige Unterstützung angewiesen“, sagt Professor Udo X. Kaisers.

Die Pandemie ist noch nicht überstanden. Der Blick auf andere Länder zeigt, dass wir als Klinik weiterhin wachsam und reaktionsfähig bleiben müssen. Professor Udo X. Kaisers

Im Kampf gegen die Pandemie wurde am Universitätsklinikum Ulm zu anfangs eine vorgelagerte Triage an der Zentralen Interdisziplinären Notaufnahme etabliert, ganze Stationsbereiche wurden zeitweise freigezogen und in separierte Covid-19-Stationen umfunktioniert. Außerdem wurden die Testkapazitäten massiv erweitert.

Auch „die hervorragende Zusammenarbeit“ mit anderen Kliniken der Region habe sich als vorbildlich erwiesen: So bauten die Kliniken in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Landkreis Neu-Ulm ein Netzwerk auf, um ihre vorhandenen Kapazitäten bestmöglich zu nutzen. Als Klinikum der Maximalversorgung für die Region koordiniert das Universitätsklinikum Ulm diese Kooperation.

Keine Versorgungslücken mehr

Dank „schneller und substantieller Unterstützung“ des Landes Baden-Württemberg konnten die anfänglichen materiellen Versorgungslücken und Defizite behoben werden. Dadurch sei es gelungen, die Handlungsfähigkeit des Gesundheitswesens generell und des Universitätsklinikums Ulm im Speziellen sicherzustellen.

„Die Regierung hat sehr schnell reagiert. Die kurzfristig und unbürokratisch bereitgestellte finanzielle und materielle Unterstützung des Landes war in dieser Situation essentiell. Für diese Unterstützung und das uns entgegengebrachte Vertrauen sind wir sehr dankbar“, betont Professor Udo X. Kaisers.

Aufgrund der sinkenden Zahl an Neuinfektionen in der Region hat das Universitätsklinikum Ulm zuletzt Strategien für eine kontrollierte, schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb entwickelt und umgesetzt. Dazu zählt das Nachholen verschobener Operationen, die Lockerung der Besuchsregelungen aber auch die Testung aller stationären Patienten vor der Aufnahme.

Ebenso können sich Mitarbeiter mit Patientenkontakt regelmäßig testen lassen. „Die Sicherheit der Patienten aber auch unserer Mitarbeiter steht bei uns an erster Stelle. Durch regelmäßige Testungen, die Trennung von Covid- und Nicht-Covid-Patienten und zahlreiche weitere Hygienemaßnahmen können wir diese zu jeder Zeit gewährleisten“, so Professor Udo X. Kaisers.

„Weiterhin wachsam und reaktionsfähig“

Trotz des positiven Verlaufs in Deutschland könne aber noch keine Entwarnung gegeben werden: „Die Pandemie ist noch nicht überstanden. Der Blick auf andere Länder, die erneut steigende Fallzahlen verzeichnen, zeigt, dass wir als Klinik weiterhin wachsam und reaktionsfähig bleiben müssen“, macht Professor Udo X. Kaisers deutlich. Auf Seiten der Bevölkerung sei die Einhaltung der Hygienevorgaben und Abstandsregeln weiterhin das zentrale Instrument im Kampf gegen das Coronavirus.