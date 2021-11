Uniklinik Ulm verbietet ab Montag Patientenbesuche

Als Reaktion auf die rasant steigenden Infektionszahlen in Ulm und in der Region verschärft das Universitätsklinikum Ulm die Sicherheitsmaßnahmen erneut. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, können ab Montag, 15. November, keine Patientenbesuche mehr stattfinden. Besuche sind dann nur noch in absoluten Ausnahmefällen und in Absprache mit dem Klinikpersonal möglich.

Dazu gehören Besuche von Patienten in kritischen Krankheitssituationen und am Lebensende, Begleitung bei Geburten oder die Begleitung eines Elternteils bei Kindern und Jugendlichen, die in Behandlung sind.

Das Besuchsverbot soll neben den strikten Hygieneregelungen dazu beitragen, Infektionen innerhalb des Klinikums zu verhindern. „Wir wissen, wie wichtig der Kontakt zu Freunden und Angehörigen für die Genesung ist. Daher fällt es uns besonders schwer, Besuche erneut so stark einzuschränken“, wird Professor Dr. Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender, zitiert.

„Nichtsdestotrotz bitten wir um Verständnis, dass angesichts der aktuellen Lage die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer oft schwer kranken Patientinnen und Patienten an erster Stelle stehen muss“, fährt er fort.