Uni Ulm und Technische Hochschule stellen sich Schülern vor

Die Universität Ulm und die Technische Ulmer Hochschule (THU) landen am Mittwoch, 17. November, alle interessierten Schülerinnen und Schüler zum Schnuppen ein.

Was hat Elektrotechnik mit dem Eiffelturm zu tun? Was ist das „Travelling-Salesman-Problem“? Und wie sehen Informatik-Labore aus? Beim Studieninfotag am Mittwoch, 17. November (9 bis 15.15 Uhr), können sich Schüler über die Studiengänge der Uni Ulm informieren, bei einer digitalen Führung den Campus kennenlernen und Fragen rund um Studium und Beruf stellen. Eine Anmeldung auf www.uni-ulm.de/studieninfotag ist nicht erforderlich.

Die Angebote reichen von medizinischen Fächern über Psychologie und die klassischen Naturwissenschaften wie Biologie oder Physik bis hin zu Elektrotechnik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften. Auch die Job-Aussichten für Absolventen werden beleuchtet. Im Chat können die Interessierten Fragen stellen.

Der Studieninfotag thematisiert auch allgemeine Fragen rund um das Unileben – zur Studienplatzvergabe und zur Wohnungssuche, aber auch zur Finanzierung des Studiums oder zur Organisation eines Auslandssemesters. Eine Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit berät zu Überbrückungsmöglichkeiten für die Zeit zwischen Abitur und Studium. Alle Informationen, das Programm sowie die Zugänge zu den einzelnen Veranstaltungsteilen auf www.uni-ulm.de/studieninfotag

Das ist bei der THU geboten

Auch die Technische Hochschule Ulm präsentiert sich an dem Tag. Unter dem Motto „Vormittags THU live erleben – nachmittags online informieren“ öffnet die THU allen Schülern aus der Region ihre Türen.

Zwischen 9 und 12 Uhr können Interessierte vor Ort echte Studienatmosphäre erfahren – inklusive Laborführungen an den THU-Standorten Prittwitzstraße und Albert-Einstein-Allee. Ein Shuttle-Bus bringt die Teilnehmenden, die sich für Programmpunkte in der Albert-Einstein-Allee interessieren, an den Campus Eselsberg, an dem unter anderem die Studienfelder Elektro- und Informationstechnik, Medien und Gestaltung, Energie und Umwelt sowie Gesundheit und Medizintechnik angesiedelt sind.

Bei den Laborführungen geben die Medizintechniker Einblicke in Entwicklungsprojekte aus den Bereichen Biomechatronik und Biotechnologie. In den Laboren der Energietechnik kann in die Themen erneuerbare Energien, Thermodynamik und Simulationen hineingeschnuppert werden und im Logistiklabor findet eine „Challenge“ mit Klemmbausteinen statt.

Am Nachmittag gibt es ab 13 Uhr digitale Informationsveranstaltungen zu den Studiengängen, die von zu Hause aus angeschaut werden können. Hierbei informieren Professoren über die sieben THU-Studienfelder sowie das Duale Studium, Fragen können in lockerer Atmosphäre gestellt werden.

Eine Voranmeldung für die Präsenzveranstaltungen am Vormittag ist aufgrund der Coronalage erforderlich, unter www.thu.de/studieninfotag. Die Teilnahme am Studieninfotag ist nur für Geimpfte, Genesene und Getestete zulässig.