Uni Ulm startet mit Präsenzveranstaltungen ins Wintersemester

An diesem Montag hat die Universität Ulm das neue Wintersemester eröffnet. Das Besondere: Nach drei Online-Semestern soll der überwiegende Teil der Lehrveranstaltungen „nun endlich wieder“, so die Uni in einer Mitteilung, in Präsenz stattfinden.

10 200 junge Menschen studieren aktuell an der Ulmer Universität

„Für uns alle ist dieses Semester ein Neustart. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit unseren Studierenden und wünschen Ihnen einen guten Einstieg ins Studium“, teilt die Vizepräsidentin für Lehre, Professorin Olga Pollatos, in ihrem Begrüßungsschreiben mit, das kurz vor Semesterstart an alle Studierende verschickt wurde.

Etwas mehr als 10 200 junge Leute werden im neuen Wintersemester an der Universität Ulm studieren. Die Zahl der Ersteinschreibungen liege aktuell bei 1047 und könne erwartungsgemäß bis Ende Oktober noch leicht ansteigen. Dabei handelt es sich in der Regel um klassische Erstsemester, die frisch von der Schule kommen.

Das sind die beliebtesten Fächer

Zu den Fächern mit dem größten Zulauf gehört mit Abstand das Fach Medizin, danach folgen Psychologie, Biologie, Wirtschaftswissenschaften und Informatik.

Nicht nur die Studierenden seien froh darüber, dass nach eineinhalb Jahren Online-Betrieb ein Großteil der Lehrveranstaltungen wieder vor Ort an der Universität stattfinden kann. „Wir freuen uns riesig, dass das Leben wieder auf den Campus zurückkehrt“, so Uni-Präsident Professor Michael Weber im Begrüßungsvideo zum Wintersemester.

Julius Schürrle von der StuVe und Universitätspräsident Professor Michael Weber begrüßen in ihrem Video die neuen Studierenden zum Start ins Wintersemester. (Foto: Andrea Weber Tuckermann)

Den Studierenden komme jetzt zugute, dass mit der vorangetriebenen Digitalisierungsoffensive viele neue Formate für eine gute Lehre entwickelt worden seien. Julius Schürrle von der Studierendenvertretung (StuVe) begrüßte im Video die neuen Studierenden und fordert sie auf, am Campusleben aktiv teilzunehmen. Weber und Schürrle waren sich einig, dass der beste Weg in die Normalität über die Covid19-Impfung führe: „Der beste Garant für einen ungestörten Lehrbetrieb ist eine hohe Impfquote!“

Impfaktionen finden weiter an der Uni statt

Erste Hinweise ließen zwar davon ausgehen, dass unter den Studierenden überdurchschnittlich viele Geimpfte seien, belastbare Zahlen soll hier jedoch ein 3G-Modellversuch liefern, für den stichprobenartig und anonymisiert der Anteil an Geimpften und Genesenen ermittelt wird.

Studierende, die bisher noch keine Gelegenheit zur Impfung hatten, können sich am 20. Oktober (8 bis 12 Uhr) und am 27. Oktober (12 bis 17.30 Uhr) von einem mobilen Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes an der Universität in O25 im Bistro „Southside“ (1.OG) impfen lassen.

3G nötig bei Lehrveranstaltungen in der Universität

An der Uni gelten weiterhin die gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen und Hygiene-Regeln. Studierende, die an Lehrveranstaltungen vor Ort an der Universität teilnehmen möchten, brauchen dafür einen 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet). Dies gilt auch für den Aufenthalt auf Lernflächen oder in der Bibliothek.