Uni Ulm ist im THE-Ranking vorne dabei

Unter 1800 Universitäten in 104 Staaten erreicht die Universität Ulm einen hervorragenden Platz 148: Sie gehört also erneut zu den besten zehn Prozent weltweit. Das geht aus einem Schreiben der Universität hervor, das sich auf das Ergebnis des aktuellen THE World University Rankings bezieht. Deutschlandweit platziert sich die Uni Ulm auf Rang 15 von insgesamt 51 Universitäten. Von den Baden-Württembergischen Landesuniversitäten erreichen nur die deutlich älteren und größeren Universitäten Heidelberg, Tübingen und Freiburg eine bessere Platzierung.

Gewinner des Rankings ist wie in den Vorjahren die Universität Oxford. Auf Platz zwei und drei folgen die Universitäten Harvard und Cambridge, teilt die Uni mit. Das Ranking fußt auf Befragungen und Datenerhebungen aus fünf Bereichen: Forschung, Zitationen, Lehre, Internationalität und Industriemittel. Traditionell stark ist die Universität Ulm bei den sogenannten „Citations“, die widerspiegeln, wie häufig wissenschaftliche Publikationen von anderen Forschenden zitiert werden. Auch bei den Industriemitteln schnitt Ulm überdurchschnittlich gut ab. Mit etwas über 10 000 Studierenden gehört die Uni Ulm zu den mittelgroßen deutschen Universitäten. Die 1967 gegründete Hochschule war mehrere Jahre lang „Beste junge Universität“ Deutschlands. Weil die Uni Ulm nun älter als 50 Jahre alt ist, darf sie am Ranking „THE 100 Under 50“ nicht mehr teilnehmen.