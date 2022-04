Uni Ulm eröffnet Sommersemester in Präsenz

Die Universität Ulm bereitet sich auf ein Sommersemester in Präsenz vor. Neben Lehrveranstaltungen soll auch das Studierendenleben auf den Campus zurückkehren: Spontane Mensabesuche, ein breites Hochschulsport-Programm und Uni-Partys sind wieder möglich, heißt es in einem Schreiben der Universität. Auch die offizielle Semestereröffnung durch Uni-Präsident Professor Michael Weber wird erstmals seit 2019 wieder live im Hörsaal stattfinden.

Die Fächerübergreifende Erstsemester-Einführung (FUESE), das Hörsaalkino CineSpatz oder die legendäre Uni-Party SoNaFe: Nach einer coronabedingten Pause läuft die Planung dieser Semester-Highlights auf Hochtouren. Erstsemester und alle, die bislang größtenteils online studiert haben, lernen endlich ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen sowie den Uni-Campus kennen.

„Auch in den Hochphasen der Pandemie haben wir den Studienbetrieb mit einer Mischung aus Online- und Präsenzlehre aufrechterhalten. Hierfür wurden viele Hörsäle und Seminarräume mit neuer Technik ausgestattet. Nun sind wir froh, wieder in ein umfassendes Präsenz-Semester zu starten, denn eine Universität lebt von Interaktionen und persönlichen Begegnungen“, wird die Vizepräsidentin für Lehre, Professorin Olga Pollatos, in der MItteilung zitiert. Online-Formate, die sich bewährt haben, sollen jedoch ergänzend beibehalten werden. Zudem gilt es, pandemiebedingte Lernrückstände zu identifizieren und zu beheben. Aus einem Sonderprogramm des Landes erhält die Uni Ulm über 865 000 Euro für zusätzliche Maßnahmen wie Tutorien, Coachings oder Workshops zum Wissenschaftlichen Arbeiten.

Eröffnet wird das Sommersemester 2022 am Dienstag, 19. April, um 9 Uhr (Hörsaal 1) durch Uni-Präsident Professor Michael Weber und die Studierendenvertretung (StuVe). Im Forum stellen sich die Zentrale Studienberatung, das International Office und zum Beispiel das Studierendenwerk vor. Im Sommersemester starten Studiengänge wie Informatik, Wirtschaftsmathematik, Zahnmedizin oder etwa der englischsprachige Master Communications Technology.

Seit Anfang April ist die Corona-Verordnung Studienbetrieb aufgehoben, an Hochschulen gelten nun die allgemeinen Corona-Regeln des Landes. Dadurch ist ein uneingeschränkter Präsenzbetrieb möglich. Aufgrund der hohen Infektionszahlen empfiehlt die Uni Ulm jedoch dringend, weiterhin eine medizinische oder FFP2-Maske in Innenräumen zu tragen und die etablierten Hygieneregeln zu beachten.