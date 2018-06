Uni-Klinik verwendet keine PIP-Implantate

Der Skandal um minderwertige Brustimplantate für Frauen in Frankreich strahlt bis nach Deutschland aus. Auch die Ulmer Uni-Frauenklinik am Michelsberg erreichen inzwischen zahlreiche Anrufe verunsicherter Frauen, die ein Brustimplantat aus Silikon tragen.

„Wir können unsere Patientinnen beruhigen, denn in unserem Hause wurden die betroffenen Implantate zu keinem Zeitpunkt verwendet“, verkündete jetzt Prof. Rolf Kreienberg, der Ärztliche Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. In der Ulmer Klinik werden Silikon-Prothesen vor allem bei Rekonstruktions-Operationen nach einer Brustkrebserkrankung eingesetzt.

Die Brustimplantate des inzwischen pleite gegangenen französischen Herstellers „Poly Implant Prothese“ (PIP) sind in den vergangenen Wochen in die Negativ-Schlagzeilen geraten. In Deutschland sind seit 2004 insgesamt 19 Fälle von gerissenen PIP-Implantaten bekannt geworden. Deshalb warnte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte vor den französischen Implantaten. Sie stehen im verdacht, mit einem nicht zugelassenen Gel gefüllt zu sein, das sich in der Brust verteilen und Entzündungen, ja sogar Krebs auslösen könnte.

Auch am Universitätsklinikum Ulm sind nach der Berichterstattung in den Medien vermehrt Anfragen verunsicherter Implantat-Trägerinnen eingegangen. Deren Sorgen konnte Prof. Kreienberg zumindets für alle Operationen an der Ulmer Klinik ausräumen.

Auch beunruhigte Patientinnen anderer Ärzte rufen in der Ulmer Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an. Ihnen rät Kreienberg, einen Blick in den Prothesenpass zu werfen, der nach der Operation jeder Patientin ausgestellt wird. Dort sind Implantat-Hersteller und -Nummer vermerkt. „Sollte der Pass nicht zur Hand sein, hilft ein Anruf in der behandelnden Klinik“, so der Mediziner. „In der Patientenakte gibt es Kopien dieser Daten.“ Die Aufbewahrungspflicht dieser Akten beträgt 20 Jahre.

Der Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und dem in den PIP-Prothesen verwendeten Silikon sei derzeit nicht eindeutig belegt, erläutert Prof. Kreienberg: „Die Datenlage ist zu dünn, als dass man eindeutige Schlüsse ziehen könnte“. Dennoch sei Wachsamkeit angebracht. Patientinnen mit PIP-Implantaten sollten ihren behandelnden Arzt aufsuchen und sich über das weitere Vorgehen beraten lassen, rät der Ulmer Klinikchef.