Uni-Beschäftigte kehren zurück, Botanischer Garten macht auf

Die Universität Ulm (im Foto der Südeingang) öffnet ihre Pforten ab Montag, 15. Juni, weiter. Die Beschäftigten, die seit 19. März größtenteils von zuhause aus gearbeitet haben, kehren unter Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen an die Universität zurück, so die Uni am Freitag.

Inzwischen sind praktische Lehrveranstaltungen, die beispielsweise einen Laborarbeitsplatz erfordern, oder bestimmte Prüfungen wieder vor Ort möglich – die „große Mehrzahl“ der Lehrveranstaltungen werde im Sommersemester allerdings im Onlineformat weitergeführt. Auf dem gesamten Campus gilt weiter ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen.

Die Universität und somit auch der Botanische Garten sind ab 15. Juni wieder für die Allgemeinheit zugänglich. Wochentags öffnet das Freigelände (Eingang Universität) um 15 Uhr, am Wochenende kann der Garten ganztägig besucht werden. Die Gewächshäuser und die Eingänge Lehrer Tal sowie Eselsberg müssen vorerst aber geschlossen bleiben. Für Studierende endet die (Online-)Vorlesungszeit abweichend am 21. August, das Wintersemester beginnt am 2. November.

Dementsprechend endet die Bewerbungsfrist für zulassungsfreie Studiengänge erst am 31. Oktober und für örtlich zulassungsbeschränkte Masterstudiengänge am 15. oder 31. Juli (bitte individuell informieren).

Die Bewerbung für bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge wie Humanmedizin über www.hochschulstart.de ist ab dem 1. Juli möglich.