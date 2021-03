Ungefährdeter Sieg der Orange Academy

Die Basketballer der Ulmer Orange Academy haben ihr letztes Spiel in der ProB-Hauptrunde gegen die Fraport Skyliners Juniores 97:69 gewonnen. Es war ein ungefährdeter Heimsieg, kein einziges Mal lagt die Mannschaft von Trainer Anton Gavel in Rückstand.

„Wir haben eine bessere Körpersprache als zuletzt gezeigt“, sagte Gavel, dessen Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv eine konstant gute Leistung zeigte. Der Coach setzte alle Spieler ein, die alle auch punkteten – bis auf Jakob Hanzalek, der im ersten Viertel das Parkett verletzt verlassen musste. „Ich hoffe, dass er nicht lange ausfällt“, so Gavel. Insgesamt kam die Orange Academy auf 40 Rebounds, 15 davon in der Offensive, auf fünf Blocks und elf Steals. „Wir haben gute Entscheidungen getroffen und vor allem inside gepunktet“, sagte Gavel, dessen Mannschaft nur elf Ballverluste hatte.

Mit einem 9:0-Lauf waren die Ulmer gestartet. Beim 26:16 hatte die Heimmannschaft einen Zehn-Punkte-Vorsprung, bis Mitte des zweiten Viertels baute sie die Führung auf 16 Zähler aus (36:20). Die Frankfurter verkürzten in der Folge, aber durch eine Fullcourt-Pesse, die einfache Zähler durch Fastbreaks ermöglichte, zogen die Ulmer bis zur Halbzeit wieder auf 51:36 davon. In der Offensive lief es auch nach der Halbzeit sehr gut. Die Academy baute den Vorsprung in den ersten knapp vier Minuten des dritten Viertels auf 23 Zähler aus (67:44). Die Gäste holten durch einige Drei-Punkte-Würfe auf. „Im dritten Viertel hat sich Frankfurt nicht aufgegeben und ist zurückgekommen, da wir uns teilweise ausgeruht haben“, sagte Gavel.

77:61 lag Ulm zu Beginn des Schlussviertels vor. Knapp zwei Minuten lang tat sich nichts am Spielstand, dann erhöhte die Academy auf 81:61. Nach einer hitzigen Minute mit aufgebrachten Gemütern auf beiden Seiten setzte sich die Academy weiter ab (91:68/37.), am Ende trennten beide Mannschaften 28 Zähler (97:69).

Erfolgreichste Punktesammler bei Ulm waren Moritz Krimmer (17).