Unfallverursacher setzt Schwerverletzten im Nirgendwo aus

Ein 30-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch gegen 15 Uhr in Ulm von einem Auto angefahren worden und verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gab der vermeintliche Unfallverursacher an, den Radler ins Krankenhaus zu fahren. Doch das passierte nicht. Der Autofahrer setzte den verletzten Radler zwischen Erbach-Bach und Ringingen aus. Dort entdeckte dann ein Zeuge den 30-Jährigen und rief die Rettungskräfte. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Polizeisprecherin Judith Wolf musste selbst noch einmal bei den Kollegen nachfragen und den Sachverhalt abklären. Aber die Polizei geht derzeit tatsächlich davon aus, dass es sich so zugetragen hat. Als „kurios“, aber gleichzeitig auch ein „hartes Stück“ beschreibt sie die Tat, die nach ersten Erkenntnissen ein 26-Jähriger in Ulm gegangen haben soll. Denn Aussetzung ist eine Straftat.

Der Radfahrer konnte ein Teil des Autokennzeichens ablesen, sodass inzwischen der Halter ermittelt werden konnte, der – so wird derzeit vermutet – auch am Steuer gesessen sein soll. „Den Halter haben wir aber bislang noch nicht antreffen können und bitten deshalb um weitere Hinweise aus der Bevölkerung, die den Unfall und den Fahrer gesehen haben könnten“, so Wolf.

Was war geschehen?

Der 30-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr vom Michelsberg die Frauenstraße entlang. Zur gleichen Zeit fuhr der Renault aus Richtung Innenstadt kommend ebenfalls auf der Frauenstraße. An der Kreuzung zur Karlstraße bog der Renault nach links ab. Dabei übersah der Fahrer den entgegen kommenden Radfahrer. Der blaue Kangoo und der Radler stießen zusammen. Dabei wurde der Radfahrer verletzt.

Nach Angaben des verletzten Radfahrers lud dann der Fahrer des Renault das Fahrrad ein und gab vor den Verletzten ins Krankenhaus zu fahren. Das machte er nicht. Der Mann fuhr mit dem Verletzten Richtung Ringingen und setzte ihn an der Landstraße zwischen Erbach-Bach und Ringingen aus.

Danach sei der Mann nach Angaben des Verletzten weg gefahren. Ein Zeuge fand den Verletzten und verständigte den Rettungsdienst. Die Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei hat sofort die Ermittlungen nach dem Fahrer aufgenommen.

Die Ermittler fragen:

Wer hat am Mittwoch gegen 15 Uhr den Unfall in der Frauenstraße beobachtet?

Wer hat beobachtet wie der Fahrer des Renault Kangoo das Fahrrad eingeladen hat und mit dem Mann wegfuhr?

Wer hat verdächtige Beobachtungen an der Landstraße zwischen Erbach-Bach und Ringingen gemacht?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.

