Unfallverursacher rennt vor Polizei davon – vergeblich

Die Ulmer Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag einen angetrunkenen Unfallfahrer in Ulm gefasst. Kurz vor 3 Uhr war der 20-Jähriger in der Neuen Straße in Richtung Frauenstraße unterwegs. Auf Höhe des Rathauses kam er nach rechts von der Straße ab, sein Wagen streifte eine Straßenlaterne.

Der junge Mann fuhr zunächst einfach weiter, im Bereich der Donaustraße wendete er seinen Wagen dann und fuhr die Neue Straße zurück. An einer roten Ampel wollte er mit seinem Beifahrer die Plätze tauschen. Ein Zeuge hatte das Ganze aber beobachtet und die Polizei gerufen.

Der Beifahrer stieg aus und wollte sich ans Steuer setzen – doch Zeugen hielten ihn davon ab. Der 20-Jährige war in der Zwischenzeit schon auf die Beifahrerseite geklettert. Als er die Polizei kommen sah, flüchtete er.

Nach kurzer Verfolgung nahm die Polizei den Mann im Fischerviertel fest. Es stellte sich heraus, dass er nicht nur getrunken hatte, sondern auch gar keinen Führerschein besitzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.