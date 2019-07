Unfallschwerpunkt: So soll der Blaubeurer Ring sicherer werden

Der Blaubeurer-Tor-Ring in Ulm gilt als Unfallschwerpunkt. Immer wieder kracht es dort – besonders gefährlich sei nach Angaben der Stadtverwaltung der Einmündungsbereich der südlichen Rampe von der B10 kommend in Richtung Stadtmitte. Straßenmarkierungen und eine Stoppstelle sollen jetzt für mehr Sicherheit sorgen.

So werden das innerörtliche Ziel „Stadtmitte“ sowie die überörtlichen Ziele wie zum Beispiel Autobahn- und Bundesstraßenziffern auf den Fahrbahnen markiert. Dadurch sollen Autofahrer frühzeitiger erkennen können, welchen Fahrstreifen sie befahren müssen, um in die gewollte Richtung zu kommen. Auch eine Verflechtung zwischen den Fahrstreifen innerhalb des Rings soll so vermieden werden.

Außerdem ist die Einrichtung einer Stopstelle an der Einmündung der südlichen Rampe von der B10 kommend vorgesehen. Dafür wird eine Haltlinie über den gesamten Querschnitt markiert und die entsprechende Beschilderung eingerichtet.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt am Montag, 5. August, ab 18 Uhr. Der Verkehr muss an diesem Abend und in der Nacht mit Verkehrsbehinderungen rechnen.