Unfallflucht in Ulm: Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Unfallflucht in der Ulmer Frauenstraße, fahndet die Polizei nach eigenen Angaben nach einem silberfarbenen Mercedes der älteren C-Klassebaureihe 203. Hierbei handelt es sich laut Mitteilung der Polizei um die sogenannte C-Klasse der Baujahre 2000 bis 2007.

Der/die Lenker/in dieses Mercedes befuhr nach Polizeiangaben zwischen Donnerstag, 18. Oktober, und Samstag, 20. Oktober, die Frauenstraße von der Olgastraße her kommend in Richtung Karlstraße. Aus noch ungeklärten Gründen streifte der Mercedes etwa auf Höhe Hausnummer 85 zwei geparkte PKW und beschädigte diese erheblich. Auch der Mercedes wurde hierbei beschädigt, unter anderem brach der Außenspiegel an der Fahrertür ab und blieb an der Unfallstelle liegen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ulm-Mitte unter der Telefonnummer 0731/188-3312 entgegen.