Unfallfahrer flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen Am Bleicher Haag in Ulm.

Mehr als 4000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 04.30 Uhr gegenüber einer Gaststätte Am Bleicher Haag. Dabei war der Fahrer eines Autos rückwärts gegen einen geparkten BMW gefahren. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges hatte den Zusammenstoß offensichtlich bemerkt. Während der den Schaden an seinem Fahrzeug begutachtete stürzte er und blieb nach Angaben eines Zeugen kurze Zeit neben seinem Auto am Boden liegen. Ihm eilte ein weiterer Autofahre zur Hilfe. Dieser hatte offensichtlich Kontakt zum Unfallverursacher. Nachdem der sich wieder aufgerappelt hatte, fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfallflüchtige soll nach Angaben von Zeugen ein silbernes Fahrzeug fahren. Dieses müsste am rechten hinteren Stossfängereck beschädigt sein. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalles.