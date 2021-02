Unfall mit vier Autos

Zwei Menschen wurden bei einem Auffahrunfall am Donnerstag in Ulm verletzt. Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Wiblinger Allee in Richtung Wiblingen. An der Kastbrücke stockte der Verkehr. Der 64-Jährige bemerkte das zu spät und rammte einen vor ihm fahrenden Hyundai, schob diesen auf einen Seat und diesen wiederum auf einen BMW. Der 60-Jährige am Steuer des Hyundai erlitt schwere Verletzungen, der Seat-Fahrer leichte. Schaden an den Fahrzeugen: 50 000 Euro.