Bis auf die Grundmauern ist nichts mehr übrig: Nach dem verheerenden Brand auf einem Gehöft in Simmisweiler im Landkreis Biberach rätselt die Polizei weiter über die Ursache.

Am frühen Samstagmorgen geriet in dem Weiler von Gutenzell-Hürbel eine Maschinenhalle und ein leerstehendes Wohnhaus in Brand.

Weil eine Zeitungsausträgerin vorbildlich reagierte, wurde wohl Schlimmeres verhindert. „Schwäbische.de“ hat mit der Frau darüber gesprochen, wie sie das Flammeninferno erlebt hat.