Unfall mit Straßenbahn endet glimpflich

Unbeschadet überstanden haben die Fahrgäste der Ulmer Straßenbahn am Dienstag einen Unfall. Verursacher war ein 76-Jähriger, der gegen 9.45 Uhr durch die Neutorstraße in Ulm fuhr. Er achtete nicht auf die Ampel vor der Olgastraße und fuhr trotz Rot weiter. In diesem Augenblick kam von links die Straßenbahn. Der Audi prallte in die Seite der Tram. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Die Fahrgäste der Straßenbahn konnten mit Bussen weiterfahren. Die Bahn selbst wurde später abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.