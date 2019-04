Unfall mit Straßenbahn: Autofahrer missachtet Vorfahrt

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Montag in Ulm ist niemand verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, entstand jedoch ein Schaden von insgesamt 18.000 Ohne Verletzte endete am Montag ein Unfall in Ulm.

Gegen 16 Uhr war eine Straßenbahn von der Olgastraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Von rechts aus Richtung Bahnhofsplatz kam ein 20-Jähriger mit einem Auto. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei der Mann bei Rot über die Ampel gefahren. Deshalb seien die Fahrzeuge zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, auch keine Fahrgäste.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden am Auto 3000 Euro und der an der Straßenbahn 15.000 Euro. Für rund 20 Minuten wurde der Verkehr beeinträchtigt, bevor die Tram weiter fuhr.