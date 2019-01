Unfall mit Linienbus

Ein Leichtverletzter und rund 50.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen bei Blaubeuren.

Der Linienbus fuhr gegen 1.55 Uhr von Wippingen in Richtung Asch. Für die eisigen Wetterverhältnisse war der Fahrer vermutlich zu schnell unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Zum Glück waren keine Fahrgäste an Bord. Der 47-jährige Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergungsarbeiten musste die Landstraße kurzfristig gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.