Unfall in Ulm: 88-Jähriger passt beim Abbiegen nicht auf

Ein 88-Jähriger hat am Donnerstag in Ulm einen Unfall verursacht.

Der Aut0fahrer fuhr gegen 20.30 Uhr in der Schwilmengasse. Er bog nach links in die Neue Straße ab. Eine andere Autofahrerin kam ihm aus der Glöcklergasse entgegen. Die 24-Jährige bog nach rechts in die Neue Straße ab. Beide hatten grün.

Der 88-Jährige beachtete den Vorrang nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro.