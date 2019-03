Unfall im Blaubeurer Ring: 17-Jährige verletzt ins Krankehaus

Eine Jugendliche ist am Samstag bei einem Unfall in Ulm leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war ein 59-Jähriger gegen 21.30 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Brücke unterwegs. Er fuhr mit seinem Audi in den Blaubeurer Ring ein. Da fuhr auf der äußeren Spur ein 39-Jähriger mit einem BMW. Der Audi und der BMW stießen zusammen. Hierdurch erlitt die 17-Jährige Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf rund 2000 Euro.