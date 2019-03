Unfall bei Ulm-West: Autobahn teilweise gesperrt

Gegen halb acht Uhr abends war ein 56-jähriger Lkw-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache gerier er im Baustellenbereich der Ausfahrt zu weit nach rechts, überfuhr einige Warnbaken und fuhr danach mittig weiter auf einer Betontrennwand, die die Ausfahrtsspur von der Durchgangsfahrbahn trennt.

Dabei zerstörte der in Spanien zugelassene Lastzug rund 80 Meter der schützenden Betonelemente. Betonbrocken verteilten sich auf den Fahrspuren links und rechts der Unfallstelle, Stahlarmierungen hingen lose herum oder wurden abgerissen. Mit mehreren Rädern in der Luft blieb der Lastzug schließlich stehen, durch das lange Rutschen auf den Betonelementen wurde auch die Ölwanne des Motors zerstört und Motoröl ergoss sich auf die Fahrbahn.

Die Feuerwehr Ulm schützte den Kanaleinlauf mit Ölbinder und leuchtete die Unfallstelle für die Ermittlungen der Polizei aus. Die Autobahnmeisterei Dornstadt sperrt mit zwei Fahrzeugen die rechte Fahrspur in Richtung Stuttgart und die Ausfahrt in Richtung Ulm. Ein verständigtes Bergungsunternehmen muss in der Nacht den Lastzug von den Betonelementen zurück auf die Fahrbahn herunterheben. Außerdem müssen die zerstörten Betongleitwände mit einem Kran entfernt und gegen neue Schutzelemente ausgetauscht werden. Dazu muss zeitweise die Autobahn in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden. Zwei Fahrspuren müssen auf 80 Meter Länge von Betonbrocken gereinigt werden, diese Arbeiten werden bis nach Mitternacht andauern.

