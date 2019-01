Unfall bei Schneeglätte

Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall am Samstag bei Unterbalzheim.

Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 21-Jährige von Wain in Richtung Unterbalzheim. Die Straße war schneebedeckt. In einer Rechtskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto. Der Lancia geriet ins Schleudern. Er kam von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stehen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Erst am Sonntag ging die 21-Jährige zur Polizei und teilte den Unfallhergang mit.