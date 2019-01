Unfall bei Eisglätte

Ein Unbekannter missachtete am Donnerstag in Ulm die Vorfahrt und kümmerte sich nicht um drei kaputte Autos.

Gegen 17.30 Uhr war eine Frau mit einem Fiat in der Böfinger Steige Richtung Ulm unterwegs. Auf glatter Fahrbahn fuhr die 26-Jährige sehr langsam. Ein Unbekannter missachtete die Vorfahrt der Frau. Er fuhr kurz vor ihr mit einem Mercedes aus dem Recyclinghof heraus. Die Frau bremste und wich aus. Ihr Auto prallte in der Folge in einen entgegenkommenden Hyundai und in einen Nissan, der vor ihr fuhr. Die Polizei aus Ulm hat die Ermittlungen nach dem Flüchtigen aufgenommen. Der hinterließ etwa 6500 Euro Sachschaden und dürfte mit einer A-Klasse unterwegs gewesen sein.