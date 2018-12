Unfall auf Hindenburgring: Stau im Berufsverkehr

Nach einem Unfall am Mittwochmorgen in Ulm auf dem Hindenburgring entlang der B10 in Fahrtrichtung Neu-Ulm ist es zu Staus im Berufsverkehr gekommen. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand.

Am Unfall beteiligt sind offenbar ein Auto und ein LKW. Nach ersten Informationen der Polizei kam es beim Einfädeln zu einem Zusammenstoß. „Die Strecke wird in Kürze wieder freigegeben“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage.

Weitere Informationen folgen.

Die Verkehrslage in Ulm um 8.40 Uhr

