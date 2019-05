Unfall auf der Donau: Kanus stoßen zusammen und kentern

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

Mehrere tausend Schüler sind am Freitag in der Region für strengeren Klimaschutz auf die Straße gegangen. Bei den Demonstrationen der globalen „Fridays for Future“-Bewegung skandierten sie Slogans für einen entschlosseneren Einsatz der Politik gegen die Klimaerwärmung. Unter anderem in Ravensburg, Biberach, Sigmaringen, Tuttlingen, Ulm, Laupheim und Lindau gab es Klimaschutz-Demonstrationen. Die Aktionen waren Teil eines globalen Aktionstages. In mehr als tausend Städten weltweit gab es Demonstrationen.