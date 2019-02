Unfall am Berliner Ring: Kleinbus kracht ungebremst in Auto

Im Berliner Ring in Ulm sind am Mittwochmittag zwei Unfälle passiert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, passten zwei Autofahrer nicht auf.

Gegen 16.30 Uhr war ein Kleintransporter in Richtung Böfingen unterwegs. Das vor ihm fahrende Fahrzeug musste auf Höhe Örlingen bremsen. Das bemerkte der 32 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters zu spät. Er wollte noch ausweichen, krachte dem Vorausfahrenden aber dennoch in das Heck. Dessen 70-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf etwa 12 000 Euro.

Bereits gegen 14.30 Uhr fuhr im Bereich der Ulmer Steige ein 72-Jähriger mit einem Fahrzeug auf ein anderes Auto. Verletzt wurde niemand. Ein Abschlepper barg das Auto.