Und immer wieder ertönt „Layla“: Kollektive Frauenfeindlichkeit am Schwörmontag?

Wer am Schwörmontag in Ulm unterwegs war, dürfte neben einem kleinen bis großen Kater vor allem eines am Dienstagmorgen im Kopf haben: die Melodie des Ballermann-Hits „Layla“. Ob auf der Donau, in der Innenstadt oder am Donauufer - immer wieder grölen die Feierwütigen die Zeilen des umstrittenen Liedtexts.

Im Getümmel gibt es keinen Weg dran vorbei, wer bis jetzt das Lied noch nicht kannte, der wird es jetzt mitsingen können.

Schon auf der Donau beim Nabada stimmen junge Männer zu dem Lied an, drumherum bildet sich schnell ein großer Chor, der mitgegrölt. Einzelne Nabader haben sogar Lautsprecher dabei - auch aus diesen ertönt regelmäßig das Lied von DJ Robin & Schürze.

Ein Bierkasten ist zur Kühlung beim Nabada in der Donau zwischen zwei Booten. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Die Debatte um „Layla“ geht seit ein paar Wochen hin und her. Der Song um eine „Puffmama“ namens Layla ist immer wieder als sexistisch kritisiert worden, auch das Ulmer Frauenforum hatte dazu einen offenen Brief formuliert und das Lied kritisiert - gleichzeitig auch die Aussagen des Ulmer Oberbürgermeisters dazu.

Der Ballermann-Song jedoch steht - vielleicht auch gerade wegen der Debatte - seit Wochen an der Spitze der Single-Charts. Und bringt die Menge bei vielen Partys Land auf Land ab zum Ausrasten. Das war auch am Schwörmontag in Ulm der Fall.

Wohin man auch ging, von jeder Bühne, aus jedem Lautsprecher, der in der Stadt aufgestellt war, hörte man im Laufe des Nachmittags und Abends "Layla".

War das Party-Volk also abgestumpft und frauenfeindlich, weil das Lied ausgerechnet am wichtigsten Feiertag der Stadt so oft gespielt und gesungen wurde, obwohl es dafür so heftige Kritik hagelt?

Sicherlich nicht. Wer in die Gesichter der Feiernden geblickt hat oder mit dem ein oder anderen ins Gespräch kam, konnte schnell feststellen, dass die meisten den ganzen Wirbel um „Layla“, der vor allem in den Sozialen Medien befeuert wurde, schlichtweg nicht überbewerten wollen.

Mit Blick auf weitaus gravierendere Baustellen unserer Zeit - von Krieg bis Klimawandel - sicherlich nicht die schlechteste Prioritätensetzung bei der Aufmerksamkeitsökonomie.