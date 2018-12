Unbelehrbar: Polizei stoppt Fahrt von alkoholisierter Pkw-Lenkerin

Unbelehrbar zeigte sich eine 53-jährige Neu-Ulmerin in der gestrigen Donnerstagnacht. Die alkoholisierte Pkw-Lenkerin wurde zweimal gestoppt und kontrolliert.

Diese befuhr zunächst mit ihrem Pkw den Pfaffenweg in Neu-Ulm und wurde hierbei um 1.13 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die kontrollierenden Beamten konnte bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über der 0,5 Promille Grenze. Somit wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel der Betroffenen wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt zunächst sichergestellt und letztlich in die Obhut ihrer nüchternen Beifahrerin mit dem Hinweis der weiteren Unterbindung der Weiterfahrt übergeben. Um 2.25 Uhr fiel daraufhin der gleichen Streifenbesatzung in der Pfuhler Stauffenbergstraße abermals der Pkw der Betroffenen auf. Schnell konnten sie erkennen, dass sich wieder die 53-Jährige am Steuer des Pkw befand. Bei erneuter Kontrolle wurde nochmals ein Alkoholwert über der 0,5 Promillegrenze bei der unbelehrbaren Fahrzeugführerin gemessen. Ein weiteres Bußgeldverfahren war somit gegen sie einzuleiten. Sie erwartet nun eine Verdoppelung des Bußgeldes mit entsprechendem Fahrverbot.